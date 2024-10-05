Дополнительные авиарейсы свяжут Астану и Кызылорду

Как сообщила компания Qazaq Air, с 10 октября будут выполняться пять рейсов в неделю. на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400 новой генерации:
По, вторникам, пятницам и воскресеньям:
IQ 425 Астана (17:15) — Кызылорда (19:10).
IQ 426 Кызылорда (19:40) — Астана (21:20).
По понедельникам:
IQ 425 Астана (18:00) — Кызылорда (20:00).
IQ 426 Кызылорда (20:40) — Астана (22:30).
По четвергам:
IQ 425 Астана (13:30) — Кызылорда (15:40).
IQ 426 Кызылорда (16:10) — Астана (18:05).
«Расширение маршрутов по внутренним направлениям поможет укрепить связи между регионами, способствуя экономическому развитию и улучшению доступности авиаперевозок для пассажиров. Безопасность и комфорт пассажиров остаются нашими основными приоритетами».
Забронировать и купить билеты возможно на официальном сайте flyqazaq.com, а также в офисах продаж авиакомпании.