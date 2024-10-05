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Дополнительные авиарейсы свяжут Астану и Кызылорду

АСТАНА, 5 окт — Sputnik. Дополнительные авиарейсы свяжут Астану и Кызылорду.

Источник: Sputnik.kz

Как сообщила компания Qazaq Air, с 10 октября будут выполняться пять рейсов в неделю. на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400 новой генерации:

По, вторникам, пятницам и воскресеньям:

IQ 425 Астана (17:15) — Кызылорда (19:10).

IQ 426 Кызылорда (19:40) — Астана (21:20).

По понедельникам:

IQ 425 Астана (18:00) — Кызылорда (20:00).

IQ 426 Кызылорда (20:40) — Астана (22:30).

По четвергам:

IQ 425 Астана (13:30) — Кызылорда (15:40).

IQ 426 Кызылорда (16:10) — Астана (18:05).

«Расширение маршрутов по внутренним направлениям поможет укрепить связи между регионами, способствуя экономическому развитию и улучшению доступности авиаперевозок для пассажиров. Безопасность и комфорт пассажиров остаются нашими основными приоритетами».

сообщили в авиакомпании.

Забронировать и купить билеты возможно на официальном сайте flyqazaq.com, а также в офисах продаж авиакомпании.

туризм и отдых