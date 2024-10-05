Сразу в девяти районах Петербурга ограничат движение с 6, 7 и 8 октября

Государственная административно-техническая инспекция предупреждает о планируемых ограничениях на движение транспорта в девяти районах Петербурга, которые начнутся с 6 по 8 октября. Из всех перекрытий наиболее долгое будет на участке Большого Сампсониевского проспекта — его закроют почти на год.