Сразу в девяти районах Петербурга ограничат движение с 6, 7 и 8 октября

Адмиралтейский район.
С 8 октября по 8 ноября будет ограничено движение на набережной Ново-Адмиралтейского канала от Английской набережной до набережной Адмиралтейского канала. Также с 6 октября по 18 ноября закроется улица Розенштейна, а на перекрестке Английского проспекта и набережной реки Мойки ограничения будут действовать до 30 апреля 2025 года.
Василеостровский район.
С 8 по 13 октября закроются 24−25-я линии В. О. у Среднего проспекта. В дни 7 и 8 октября также будут ограничены 14−15-я линии В. О. и Иностранный переулок.
Выборгский район.
С 6 по 10 октября будет ограничено движение на перекрестке Ярославского проспекта и улицы Сергея Марго. Наиболее долго, с 6 октября 2024 года до 5 сентября 2025 года закроется Большой Сампсониевский проспект от Сердобольской улицы до Новосильцевского переулка. Однодневные закрытия ожидаются на улицах Симонова и Композиторов.
Красногвардейский район.
С 7 по 9 октября закроется дорога в Рыбацкое у Муринской дороги. Ограничения на улице Коммуны продлятся до 4 июня 2025 года. С 8 октября по 18 ноября будет закрыта улица Дегтярева от проспекта Металлистов до проспекта Энергетиков.
Приморский район.
Наиболее долго, с 7 октября этого года по 4 января 2025 года закроется движение по Большому проспекту в поселке Лисий Нос. С 7 октября по 5 ноября года будет закрыто движение по Николаевскому проспекту у Большого проспекта.
Курортный район.
С 6 октября по 4 декабря закрывается движение по Крещенской улице в Сестрорецке у дома 7а литера А.
Петродворцовый район.
С 8 по 11 октября ограничится движение в Петергофе по Чичеринской улице на пересечении с Ботанической улицей. Также с 8 по 11 октября будет ограничено движение по Ботанической улице от Старо-Гостилицкого шоссе до Чичеринской улицы.
Пушкинский район.
С 7 по 10 октября ограничится движение по Красносельскому шоссе в Пушкине от Соболевской дороги до Киевского шоссе. Также 6 октября с 00:00 до 13:59 закроется движение в поселке Шушары по путепроводу № 1 через Московское шоссе у Колпинского шоссе.
Колпинский район.
С 7 по 9 октября закроется движение в поселке Петро-Славянка по улице Первого Мая. Ограничения на Оборонном мосту через реку Ижора будут действовать всего неделю: с 7 по 13 октября.
Петербуржцам рекомендуется следить за изменениями и выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок.