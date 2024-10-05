Лучший пиротехник России служит в Амурском спасательном центре МЧС России

Во время состязания пиротехники выполнили нормативы по надеванию противогаза и специальной защитной одежды, продемонстрировали умение оказывать первую помощь пострадавшему и навыки по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов. Среди этапов соревнований также прошли специальная, физическая, огневая подготовки и военная топография.