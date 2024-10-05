Лучший пиротехник России служит в Амурском спасательном центре МЧС России

В Туле за звание лучшего пиротехника соперничали 9 профессионалов из спасательных формирований МЧС России. Обезвреживать авиабомбы и устраивать контролируемые взрывы — их служба, сообщает ИА AmurMedia.
Во время состязания пиротехники выполнили нормативы по надеванию противогаза и специальной защитной одежды, продемонстрировали умение оказывать первую помощь пострадавшему и навыки по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов. Среди этапов соревнований также прошли специальная, физическая, огневая подготовки и военная топография.
В таком соперничестве повышается уровень профессиональной подготовки, теоретических знаний, совершенствуются практические навыки личного состава пиротехнических подразделений МЧС России. Подобный обмен опытом в дальнейшем помогает в успешном выполнении задач по предназначению.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в упорной борьбе победу одержал представитель Амурского спасательного центра Александр Тюрин. Серебро взял Булат Каримов из Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Третьим стал Дмитрий Лихачев из Донского спасательного центра.