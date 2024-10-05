Национальный день вина, ярмарки и Крестный ход: Публикуем программу мероприятий в Кишиневе на выходные, 5−6 октября

В то же время на бульваре Штефана чел Маре ши Сфынт, на участке между улицами А. Пушкина и Марии Чеботарь, будут организованы торговые мероприятия с продуктами питания: прохладительные и горячие напитки, уличная еда, кейтеринг, с приготовлением традиционных блюд на месте, вино, мороженое, выпечка и кондитерские изделия без крема и т. д.