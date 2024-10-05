Национальный день вина, ярмарки и Крестный ход: Публикуем программу мероприятий в Кишиневе на выходные, 5−6 октября

В выходные дни,
Во-первых, в Кишиневе
В то же время на бульваре Штефана чел Маре ши Сфынт, на участке между улицами А. Пушкина и Марии Чеботарь, будут организованы торговые мероприятия с продуктами питания: прохладительные и горячие напитки, уличная еда, кейтеринг, с приготовлением традиционных блюд на месте, вино, мороженое, выпечка и кондитерские изделия без крема
Во-вторых, в субботу, 5 октября, в Кишинёве состоится Крестный ход за мир и единство Церкви в Молдове, который пройдёт под благословением митрополита Кишинёвского и всея Молдовы Владимира.
В 08:00 в Соборе святого Стефана Великого на территории Министерства обороны Республики Молдова (ул. Хынчештская, 84) состоится Божественная литургия, которую возглавят епископы и священнослужители Православной Церкви Молдовы.
В 11:00 участники отправятся к Мемориальному комплексу «Етернитате» для парастаса в память павших воинов.
Затем шествие продолжится к памятнику Штефану чел Маре в центре города, где будет отслужен молебен о здравии и в благодарность.
Ну, и состоятся традиционные ярмарки в секторах столицы, куда же без них!
Ботаника.
В парке «Валя Трандафирилор» (04.10.- 03.11.) — ярмарка «Delicii de Toamnă»; Ярмарка ремесел и изделий ручной работы до 05.11. в парке «Валя Трандафирилор».
Буюканы.
На ул. Штефан чел Маре, 202, на территории, прилегающая к зданию «Кентфорд»,
Чеканы.
До 30 октября работает Ярмарка отечественной сельскохозяйственной продукции по адресам: бул. Мирча чел Батрын, 2, Мирча чел Батрын, 20, Мирча чел Батрын, 24, Мирча чел Бэтрын, 28, ул. Мария Дрэган, 30, угол с ул. Чокана, ул. Михая Садовяну, 22, ул. Игоря Виеру, 6/1, ул. Петру Заднипру, 2, ул. Профессора Иона Думенюка, 12 А.
Рышкановка.
С 3 поктября по 8 ноября работает рынок по продаже отечественных продуктов питания и товаров по адресу — Московский проспект, 21, напротив ул. М. Басараба д. 6.
В сквере бывшего завода «Мезон» (Московский проспект, 21) 6 октября состоится Ярмарка мам «Mami&Co Fair».