В Советском районе Красноярска благоустроили пять дворов

Одним из самых больших проектов стал двор на улице 78 Добровольческой бригады, 1. Там находится более 400 квартир. Рядом расположены школа и детский сад. Во время ремонта территорию поделили на три зоны: спортивную площадку, игровую зону для детей до 9 лет и зону для детей от 10 лет.
Во дворе установили новые качели, карусель, песочницу с навесом. Для любителей активного образа жизни поставили тренажеры и площадку для занятий уличной гимнастикой.
Кроме того, рабочие заменили бордюры, отремонтировали междворовые проезды и тротуары, сделали пешеходные дорожки. Во дворе установили дополнительные лавочки и урны.
Также в этом году ремонт прошел во дворах по адресам: пр. Комсомольский, 1а и 1б, пер. Светлогорский, 6 и 8 и ул. Краснодарская, 17. По просьбам жителей там отремонтировали дорожное покрытие и сделали пешеходные дорожки.
«Напомним, одна из особенностей программы — софинансирование работ со стороны собственников. Владельцы квартир должны внести не менее 2% от стоимости благоустройства на ремонт дорог, образующих проезд к дворовой территории, а также на устройство освещения, установку скамеек и урн. Если жители хотят видеть в своём дворе, например, спортивную площадку или благоустроить дополнительные пешеходные дорожки, то необходимо внести не менее 20% от общей суммы», — рассказали в мэрии.