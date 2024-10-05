В Советском районе Красноярска благоустроили пять дворов

«Напомним, одна из особенностей программы — софинансирование работ со стороны собственников. Владельцы квартир должны внести не менее 2% от стоимости благоустройства на ремонт дорог, образующих проезд к дворовой территории, а также на устройство освещения, установку скамеек и урн. Если жители хотят видеть в своём дворе, например, спортивную площадку или благоустроить дополнительные пешеходные дорожки, то необходимо внести не менее 20% от общей суммы», — рассказали в мэрии.