В Иркутске прошли рейды в рамках операции «Нелегал-2024»

Стражи порядка из Иркутска организуют рейды по соблюдению миграционного законодательства. Ездят по строительным и продуктовым объектам. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
В рамках операции «Нелегал-2024» проверили около 125 иностранцев. Выяснилось, что 31 из них находились в стране с нарушением законодательства. Еще шесть мигрантов работали без необходимого разрешения, на них составили административные материалы.
— За несоответствие цели въезда в Россию трое приезжих привлечены к ответственности. Также инспекторами установлены трех людей, нарушивших порядок выбора места пребывания. В отношении них составлены материалы, — рассказали в полиции.
Также трех человек привлекли к ответственности за дачу ложных сведений. 17 иностранцев могут выдворить за пределы страны из-за отсутствия правоустанавливающих документов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Киренском районе областного центра проверили более тысячи иностранцев.