Почетный гражданин Воронежа Иван Осадчук скончался на 109-м году жизни

— Иван Осадчук прожил долгую жизнь, полную радостей и испытаний. Он был настоящим патриотом и гражданином, доброжелательным и светлым человеком. Иван Николаевич прошел самую жестокую и страшную войну от самого первого и до последнего ее дня. Как на фронте, так и в мирной жизни он всего себя отдавал спасению жизней и здоровья людей, преуспев в медицинской службе, — написал Александр Гусев. — Иван Осадчук был примером невероятной стойкости и жизнелюбия. Каждый год он не переставал нас удивлять, перешагивая очередной высокий возрастной рубеж. Мы гордились, что в нашем регионе живет участник и свидетель столь продолжительного периода в истории Отечества. В памяти воронежцев его имя всегда будет отзываться глубоким почтением и благодарностью.