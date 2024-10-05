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Почетный гражданин Воронежа Иван Осадчук скончался на 109-м году жизни

В Воронеже простятся с долгожителем Иваном Осадчуком, который дожил до 108-ми лет. В 2020 году Иван Николаевич получил звание Почетного гражданина города, а в 2022-м попал в Книгу рекордов России, как старейший ветеран Великой Отечественной войны. О том, что Иван Николаевич ушел из жизни, сообщил накануне, 4 октября, глава региона Александр Гусев.

Источник: пресс-службы администрации Воронежа

В своем Телеграм-канале губернатор выразил соболезнования в связи с завершением жизненного пути легендарного ветерана, который принимал участие в защите нашего города.

— Иван Осадчук прожил долгую жизнь, полную радостей и испытаний. Он был настоящим патриотом и гражданином, доброжелательным и светлым человеком. Иван Николаевич прошел самую жестокую и страшную войну от самого первого и до последнего ее дня. Как на фронте, так и в мирной жизни он всего себя отдавал спасению жизней и здоровья людей, преуспев в медицинской службе, — написал Александр Гусев. — Иван Осадчук был примером невероятной стойкости и жизнелюбия. Каждый год он не переставал нас удивлять, перешагивая очередной высокий возрастной рубеж. Мы гордились, что в нашем регионе живет участник и свидетель столь продолжительного периода в истории Отечества. В памяти воронежцев его имя всегда будет отзываться глубоким почтением и благодарностью.

С огромной горечью узнал о смерти нашего легендарного земляка и мэр Сергей Петрин.

— Иван Осадчук сумел прожить поистине долгую, честную и яркую жизнь, которая была посвящена служению Отчизне и искренней заботе о людях. Связав свою судьбу с медициной, Иван Николаевич не только оберегал жизни на фронте и в мирное время, он врачевал и человеческие души — добрым словом, мудрым наставлением, открытостью и отзывчивостью. Иван Осадчук был бесконечно светлым человеком, память о нем будет жить в наших сердцах, — высказался глава города.

Справка «МК в Воронеже»:

— На фронт Иван Осадчук отправился медиком 22 июня 1941 года. Воевал в составе Степного, Центрального, Юго-Западного и Воронежского фронтов. В 1942-м был ранен под Курском.

— Имеет множество наград, среди которых ордена Отечественной войны I и II степени, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Киева», медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941—1945», медаль Жукова, памятный знак «Воронеж — город воинской славы».

— По окончанию войны Иван Николаевич продолжил работать в сфере здравоохранения. Долгие годы он трудился на общественных началах, работая с призывниками и военными пенсионерами.