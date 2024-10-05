Почетный гражданин Воронежа Иван Осадчук скончался на 109-м году жизни

В своем Телеграм-канале губернатор выразил соболезнования в связи с завершением жизненного пути легендарного ветерана, который принимал участие в защите нашего города.
— Иван Осадчук прожил долгую жизнь, полную радостей и испытаний. Он был настоящим патриотом и гражданином, доброжелательным и светлым человеком. Иван Николаевич прошел самую жестокую и страшную войну от самого первого и до последнего ее дня. Как на фронте, так и в мирной жизни он всего себя отдавал спасению жизней и здоровья людей, преуспев в медицинской службе, — написал Александр Гусев. — Иван Осадчук был примером невероятной стойкости и жизнелюбия. Каждый год он не переставал нас удивлять, перешагивая очередной высокий возрастной рубеж. Мы гордились, что в нашем регионе живет участник и свидетель столь продолжительного периода в истории Отечества. В памяти воронежцев его имя всегда будет отзываться глубоким почтением и благодарностью.
С огромной горечью узнал о смерти нашего легендарного земляка и мэр Сергей Петрин.
— Иван Осадчук сумел прожить поистине долгую, честную и яркую жизнь, которая была посвящена служению Отчизне и искренней заботе о людях. Связав свою судьбу с медициной, Иван Николаевич не только оберегал жизни на фронте и в мирное время, он врачевал и человеческие души — добрым словом, мудрым наставлением, открытостью и отзывчивостью. Иван Осадчук был бесконечно светлым человеком, память о нем будет жить в наших сердцах, — высказался глава города.
Справка «МК в Воронеже»:
— На фронт Иван Осадчук отправился медиком 22 июня 1941 года. Воевал в составе Степного, Центрального, Юго-Западного и Воронежского фронтов. В 1942-м был ранен под Курском.
— Имеет множество наград, среди которых ордена Отечественной войны I и II степени, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Киева», медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941—1945», медаль Жукова, памятный знак «Воронеж — город воинской славы».
— По окончанию войны Иван Николаевич продолжил работать в сфере здравоохранения. Долгие годы он трудился на общественных началах, работая с призывниками и военными пенсионерами.