Морг Новосибирска объяснил подмену тела на похоронах

В сентябре текущего года в Новосибирске произошла путаница с телами умерших. В результате ошибки сотрудников учреждения, тела выдали вместо родственников другим людям.
Произошло это потому, что в морге перепутали бирки на телах покойных. В итоге тело жительницы Новосибирска отправили для захоронения в Каргат. Опознание проводил сын покойной, который не посмотрел на лицо умершей, оттого, что ему стало плохо.
Подмену тел обнаружили только во время прощальной церемонии. Ответственность за инцидент понесла компания АО «ИМИ», занимающаяся организацией похорон, хотя вины компании здесь, по сути, не было. После этого в морге была проведена служебная проверка. Сотрудник, ставший виновником недоразумения, привлечен к дисциплинарной ответственности.
Бастрыкин запросил доклад по делу о покушении на убийство в НСО. В пятницу, 4 октября, стало известно, что в областном центре бывший военный избил женщину, доведя её до комы.