Морг Новосибирска объяснил подмену тела на похоронах

Подмену тел обнаружили только во время прощальной церемонии. Ответственность за инцидент понесла компания АО «ИМИ», занимающаяся организацией похорон, хотя вины компании здесь, по сути, не было. После этого в морге была проведена служебная проверка. Сотрудник, ставший виновником недоразумения, привлечен к дисциплинарной ответственности.