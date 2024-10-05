На концерт Big Baby Tape в Петербурге пустили только часть зрителей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Организаторы концерта рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) в Санкт-Петербурге продали более чем на тысячу билетов больше, чем вмещает площадка, часть зрителей накануне не попала на выступление, сообщила концертная площадка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Четвертого октября во время концерта Big Baby Tape клуб А2 остановил запуск зрителей на площадку… Сложившаяся ситуация связана с тем, что, по нашей оценке, организатор продал на мероприятие на 1100 билетов больше, чем вмещает площадка (3500 гостей)», — информирует клуб.
Как отмечается, зрителей стали запускать на площадку в 18.00 мск, к 22.00 зал был целиком заполнен, а длина очереди желающих на улице составляла более 200 метров.
Концертная площадка информирует, что организатор концерта Big Baby Tape «скрыл информацию о проданных билетах, заявив, что количество гостей превысит вместимость, обозначенную в договоре, не более чем на 10%».
Комментарием организатора РИА Новости пока не располагает.