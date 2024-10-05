На концерт Big Baby Tape в Петербурге пустили только часть зрителей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Организаторы концерта рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) в Санкт-Петербурге продали более чем на тысячу билетов больше, чем вмещает площадка, часть зрителей накануне не попала на выступление, сообщила концертная площадка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».