Новосибирские школы закрыли из-за вспышки пневмонии

— По состоянию на 3 октября в Искитиме на дистанционное обучение переведены полностью школы № 3 и 4, частично школы № 5 и 9, — сообщила директор Управления образования Искитима Ольга Степаненко, утонив, что детские сады остаются работать в штатном режиме.



С 7 по 28 октября в детской поликлинике Искитима будет введен строгий масочный режим и карантин. Также на этот период отменена вакцинация, день здорового ребёнка. А родителей с грудничками пригласят на профилактические осмотры, когда эпидситуация нормализуется.