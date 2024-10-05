Новосибирские школы закрыли из-за вспышки пневмонии

В Искитиме Новосибирской области на дистанционное обучение перевели школы из-за вспышки пневмонии. Сообщение появилось в пресс-службе Искитимской центральной городской больницы 4 октября.
С начала года было официально подтверждена пневмония у 298 детей, а годом ранее было зафиксировано 238 случая. Особенный всплеск заболевания ответили в последние три месяца — 111 человек. А с 1 по 3 октября медики диагностировали пневмонию у 14 пациентов в возрасте от 6 до 17 лет.
— По состоянию на 3 октября в Искитиме на дистанционное обучение переведены полностью школы № 3 и 4, частично школы № 5 и 9, — сообщила директор Управления образования Искитима Ольга Степаненко, утонив, что детские сады остаются работать в штатном режиме.
С 7 по 28 октября в детской поликлинике Искитима будет введен строгий масочный режим и карантин. Также на этот период отменена вакцинация, день здорового ребёнка. А родителей с грудничками пригласят на профилактические осмотры, когда эпидситуация нормализуется.
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Арина ВЛАСЕНКО.