График движения поездов на МЦД-4 изменен до утра понедельника

«На центральном участке в выходные составы ходят от станции “Минская” до “Площади трех вокзалов”. На Калужском направлении поезда МЦД-4 со стороны “Апрелевки” следуют от “Минской” и до нее. При этом интервал движения увеличен до одного часа 20 минут. На участке от “Солнечной” до “Крекшино” поезда МЦД-4 в обе стороны следуют по пути на “Железнодорожную”. Кроме того, назначены дополнительные составы от и до Киевского вокзала. А поезда дальнего пригорода и дополнительные составы, курсирующие между “Апрелевкой” и Киевским вокзалом, следуют по третьему и четвертому путям с остановками на станциях “Минская”, “Аминьевская”, “Очаково”, “Переделкино” и “Апрелевка”. Интервал составляет 15−20 минут. На Нижегородском направлении поезда следуют укороченным маршрутом от и до станции “Нижегородская” и “Площади трех вокзалов”. В течение дня здесь также до 15 минут увеличен интервал движения», — говорится в сообщении.