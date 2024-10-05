В Беларуси факультатив появится у школьников по адаптации к школе

Отмечается, что у школьников важно развить критическое мышление, эмоциональный и социальный интеллект, креативность и так далее. Первая тема факультатива для учащихся 2−4 классов звучит так — «Как научиться учиться». Сказано, что детям помогут адаптироваться к школе после каникул. Также в программе есть модуль про семью. Дети будут изучать отличие семей от других групп людей, состав традиционной семьи и так далее.