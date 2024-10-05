В Беларуси факультатив появится у школьников по адаптации к школе. Это следует из постановления Министерства образования № 94. Документ официально опубликован на Национальном правовом портале.
Сообщается, что были утверждены программы двух факультативов. Так, для учащихся 2−4 классов программа будет называться «Лесенка к успеху», а для 5−9 классов — «Лестница к успеху». В документе сказано, что задача факультатива состоит в формировании функциональной грамотности учащихся в воспитательном процессе.
Отмечается, что у школьников важно развить критическое мышление, эмоциональный и социальный интеллект, креативность и так далее. Первая тема факультатива для учащихся 2−4 классов звучит так — «Как научиться учиться». Сказано, что детям помогут адаптироваться к школе после каникул. Также в программе есть модуль про семью. Дети будут изучать отличие семей от других групп людей, состав традиционной семьи и так далее.
Школьников 5−7 классов научат созданию доверительных отношений в группе, познанию себя, как стать успешным учеником. В программе для учащихся 8−9 классов есть тема: «Я — гражданин и патриот своей страны!». Также школьников будут учить оценивать материалы в интернете и в СМИ. Кроме того, на одном из занятий будут говорить о фейках.
Тем временем глава Минобразования Беларуси сказал про изменения аттестации школьников в 2025.
Кстати, мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
Ранее мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.