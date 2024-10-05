Острова подорожают: стоимость проезда на пароме до Попова, Рейнеке и Песчаного увеличится с Нового года

С 1 января 2025 года повысится стоимость проезда на паромах на островные территории Владивостока. Постановление об этом подписал глава города Константин Шестаков. Сколько с нового года будет стоить проезд до островных участков города рассказывает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Согласно постановлению, переправа до островов Попова и Рейнеке или обратно для жителей островных территорий составит 87 рублей, то есть, на три рубля больше, для всех остальных — 224 рубля, на девять рублей больше, чем сейчас.
Между Попова и Рейнеке и Попова и Русским проезд для «местных» подорожает на два рубля и составит 44 рубля, прочие пассажиры будут платить 112 рублей, для них прибавка составит четыре рубля.
Для постоянных жителей села Береговое на полуострове Песчаный проезд на пароме обойдется в 87 рублей, остальным пассажирам — 149 рублей.
Повышение цен на проезд вызвано ростом стоимости топлива.
Дети до трех лет могут проехать бесплатно при предъявлении свидетельства о рождении. Жителям островов, чтобы купить льготный билет, нужно предоставить паспорт с пропиской.