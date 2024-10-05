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Работодатели все чаще стали обращать внимание на «гибкие навыки» кандидатов

Согласно последним исследованиям Авито Работы, российские работодатели все чаще обращают внимание на «гибкие» навыки у кандидатов.

Источник: PrimaMedia.ru

За прошедший год количество вакансий, где акцент делается на soft skills, увеличилось на 9%, а средние предлагаемые зарплаты для кандидатов на такие позиции выросли на 12%.

Площадка предложила молодым соискателям серию мини-игр, чтобы показать как их игровые навыки трансформируются в востребованные на рынке труда — гибкие. Проект «Скиллы в IRL» позволит пройти серию геймифицированных тестов, помогающих определить уровень владения популярными «гибкими навыками».

Ранее было опубликовано исследование Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, которое показало, что в начале трудовой карьеры выпускники практически в равной мере испытывают нехватку как непосредственно профессиональных навыков, так и личных качеств. Эксперты анализировали данные статистического выборочного наблюдения трудоустройства выпускников 2016—2020 гг. от Росстата. Они опросили 9694 работающих выпускника с высшим образованием. Об этом сообщали «Ведомости» (18+). Вузы делают акцент на развитие у студентов «гибких навыков» в ходе реализации своей воспитательной функции. Это проявляется во введении в учебные планы таких дисциплин, как лидерство и командообразование.

занятость