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На обслуживание двух автобусных маршрутов в Перми не поступило ни одной заявки

Придется вновь объявлять аукционы, чтобы найти подрядчиков для перевозки пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

На электронный аукцион по обслуживанию двух автобусных маршрутов в Перми не поступило ни одной заявки. Об этом сообщается на официальном сайте государственных закупок, а первыми на эту ситуацию обратили журналисты издания «Новый компаньон».

Согласно конкурсной документации, городское управление транспорта искало перевозчика на маршруты № 51 «Микрорайон Владимирский — станция Пермь I» и № 74 «М/р Владимирский — М/р Заостровка». Стоимость пятилетнего контракта была оценена в 1,2 млрд рублей.

В настоящее время указанные маршруты обслуживает АО «Интранс ПК», и действующие контракты истекают в 2025 году.

Городские власти будут вынуждены вновь объявлять аукционы, чтобы найти подрядчиков для перевозки пассажиров на эти социально значимые направления.