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Российские театры готовы поддержать Хабаровский музыкальный театр после пожара

Российские театры выразили готовность поддержать Хабаровский краевой академический музыкальный театр после крупного пожара.

Источник: Mail.ru

Согласно сообщению министерства культуры края, театры со всей страны предложили организовать гастрольные туры, чтобы помочь театру в Хабаровске и региону в целом.

Как сообщает министерство культуры, на данный момент уже получены приглашения от нескольких театров России, включая Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского, Красноярский музыкальный театр, Пушкинский музыкально-драматический театр, Саратовский академический театр оперы и балета, Ивановский музыкальный театр, Санкт-Петербургский музыкальный театр имени Федора Шаляпина и детский музыкальный театр «Карамболь» и другие.

Такая поддержка свидетельствует о сплоченности сферы культуры России и консолидации в трудный для Хабаровского края период. Это имеет огромное значение для Хабаровского музыкального театра, который сможет продолжить свою деятельность благодаря поддержке коллег.

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