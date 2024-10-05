Российские театры готовы поддержать Хабаровский музыкальный театр после пожара

Как сообщает министерство культуры, на данный момент уже получены приглашения от нескольких театров России, включая Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского, Красноярский музыкальный театр, Пушкинский музыкально-драматический театр, Саратовский академический театр оперы и балета, Ивановский музыкальный театр, Санкт-Петербургский музыкальный театр имени Федора Шаляпина и детский музыкальный театр «Карамболь» и другие.