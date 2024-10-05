Сотрудники красноярского Роспотребнадзора рассказали, как выбрать тыкву

Специалисты красноярского Роспотребнадзора дали совет, как правильно выбрать тыкву и на что обратить внимание при выборе овоща.
Особое внимание нужно уделить внешнему виду плода. Лучше взять небольшой, чтобы его было удобнее хранить. Оптимальным считается вес не больше 5 кг. Такая тыква будет сладкой и мягкой, а вот большие плоды склонны к водянистости, они сухие и могут горчить.
«Качественная тыква имеет равномерный окрас. У нее плотная кожура, с ровным рисунком. А вот волнистые полосы говорят о наличии нитратов», — отметили в ведомстве.
Кстати, не все знают о пользе тыква. Тем временем этот плод на 90% состоит из воды, а остальные 10% — это витамины А, С, В, В2, Е, РР, Т, каротин, белок, клетчатка, минералы, сахар.