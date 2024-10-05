Сотрудники красноярского Роспотребнадзора рассказали, как выбрать тыкву

Особое внимание нужно уделить внешнему виду плода. Лучше взять небольшой, чтобы его было удобнее хранить. Оптимальным считается вес не больше 5 кг. Такая тыква будет сладкой и мягкой, а вот большие плоды склонны к водянистости, они сухие и могут горчить.