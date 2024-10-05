Олбани
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слабые магнитные бури прогнозируются в субботу

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Слабые магнитные бури ожидаются после полудня субботы на Земле, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В ночь на воскресенье бури усилятся и достигнут класса G3. Затем они пойдут на спад и завершатся в ночь на 8 октября.

Ранее 2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса Х — Х7,1 и Х9.

Два облака солнечного вещества, выброшенного вспышками, должны были ударить по Земле и вызвать продолжительные и сильные магнитные бури.

Ученые отмечают, что первое облако уже миновало планету. Однако до полудня субботы в геомагнитном поле Земли могут появиться слабые возмущения, вызванные его «остатками».

По данным Леуса, влияние второго облака начнется после полудня субботы. Сначала это будут слабые возмущения магнитосферы, а после 15 часов интенсивность возмущений достигнет уровня слабых магнитных бурь.

«Далее магнитные бури будут усиливаться и в ночь на воскресенье достигнут своего максимума — класса G3 — третьего уровня из пяти возможных», — написал он в своем Telegram-канале.

Затем космический шторм пойдет на спад. Магнитные бури класса G2-G1 — это средний и слабый уровень — с перерывами, продлятся до ночных часов вторника.

Магнитные бури могут вызвать сбои в работе энергосистем, нарушение в коротковолновой связи и работе навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, они могут стать причиной северных сияний в регионах, для которых данное природное явление обычно не характерно.

Ранее ученые сообщали, что в 2024 году Солнце в рамках действующего сейчас цикла достигнет пика своей активности, что приведет к магнитным бурям на Земле. По данным специалистов, магнитные бури различной силы будут происходить несколько раз за месяц.