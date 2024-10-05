Слабые магнитные бури прогнозируются в субботу

В ночь на воскресенье бури усилятся и достигнут класса G3. Затем они пойдут на спад и завершатся в ночь на 8 октября.
Ранее 2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса Х — Х7,1 и Х9.
Два облака солнечного вещества, выброшенного вспышками, должны были ударить по Земле и вызвать продолжительные и сильные магнитные бури.
Ученые отмечают, что первое облако уже миновало планету. Однако до полудня субботы в геомагнитном поле Земли могут появиться слабые возмущения, вызванные его «остатками».
По данным Леуса, влияние второго облака начнется после полудня субботы. Сначала это будут слабые возмущения магнитосферы, а после 15 часов интенсивность возмущений достигнет уровня слабых магнитных бурь.
«Далее магнитные бури будут усиливаться и в ночь на воскресенье достигнут своего максимума — класса G3 — третьего уровня из пяти возможных», — написал он в своем Telegram-канале.
Затем космический шторм пойдет на спад. Магнитные бури класса G2-G1 — это средний и слабый уровень — с перерывами, продлятся до ночных часов вторника.
Магнитные бури могут вызвать сбои в работе энергосистем, нарушение в коротковолновой связи и работе навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, они могут стать причиной северных сияний в регионах, для которых данное природное явление обычно не характерно.
Ранее ученые сообщали, что в 2024 году Солнце в рамках действующего сейчас цикла достигнет пика своей активности, что приведет к магнитным бурям на Земле. По данным специалистов, магнитные бури различной силы будут происходить несколько раз за месяц.