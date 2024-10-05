В Уфе пройдет Международная конференция «Россия в формирующемся многополярном мире»

Уфа станет площадкой для Международной научно-практической конференции «Россия в формирующемся многополярном мире: осмысление будущего». Об этом сообщили в администрации главы Башкирии.
В течение двух дней участники конференции намерены обсудить принципы формирования и перспективы евразийского влияния в международной повестке. Также они затронут вопросы, как природное и культурное наследие международного значения влияет на развитие Евразии и России.
Мероприятие пройдет с 7 по 8 октября в Конгресс холле «Торатау».
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