Юные художники раскрасили ещё четыре остановки в Хабаровске

— Всего в нашем районе раскрашено уже 79 остановочных павильонов, и работа эта продолжается. Мы стараемся сразу украшать новые остановки, потому что уже заметили, что красивые павильоны реже заклеивают объявлениями, меньше наносят на них различные надписи. И в ближайших планах у нас украсить все остановки на улице Павла Морозова, — рассказала председатель комитета по управлению Индустриальным районом Мария Матаева.