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Юные художники раскрасили ещё четыре остановки в Хабаровске

Павильоны дети украшают по просьбам местных жителей.

Источник: Мэрия Хабаровска

Ещё четыре павильона на остановках общественного транспорта украсили своими рисунками юные хабаровские художники. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на сей раз местные жители попросили ребят из детской школы искусств № 7 расписать недавно установленные строения на пунктах «Администрация Индустриального района» и «Лодочная станция № 5».

 — Всего в нашем районе раскрашено уже 79 остановочных павильонов, и работа эта продолжается. Мы стараемся сразу украшать новые остановки, потому что уже заметили, что красивые павильоны реже заклеивают объявлениями, меньше наносят на них различные надписи. И в ближайших планах у нас украсить все остановки на улице Павла Морозова, — рассказала председатель комитета по управлению Индустриальным районом Мария Матаева.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, эскизы для павильонов разрабатывают сами дети и после их утверждения наносят на стены, а районный комитет предоставляет краски. Так, на остановке «Администрация Индустриального района» с одной стороны полыхает яркими красками осенний лес, а с другой в голубых волнах плещется косатка, рядом плавают рыбки поменьше.

Детям занятие явно по душе, потому что, несмотря на холодный ветер, они с настроением выполняют работу. А педагоги уверены, что такая деятельность не только помогает их воспитанникам развиваться творчески, но и учит ценить и беречь чужой труд.

искусство