Швыдкой: Нужно заново построить Хабаровский музыкальный театр

Для сгоревшего Хабаровского музыкального театра целесообразнее построить новое здание. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Я считаю, нужно строить здание по новому проекту, соблюдая новые СНиПы и требования по пожарной безопасности», — высказался спецпредставитель, отметив, что восстановление сгоревшего здания обойдется «втридорога».
По словам Швыдкого, что утрата Хабаровского музыкального театра — это потеря для всей страны. Спецпредставитель предостерег, что труппа может превратиться в кочевой коллектив, а артисты будут постоянно на всероссийских гастролях.
«В такой ситуации сложно сохранить труппу, но это является одной из главных целей, необходимо поддерживать коллектив», — сказал он ТАСС.
Хабаровский краевой академический музыкальный театр — ведущий музыкальный театр Дальнего Востока и Восточной Сибири. 3 октября здание театра, построенное в 1977 году, было уничтожено пожаром.