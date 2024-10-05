Во Владивостоке в День учителя вновь открылся педагогический колледж

«Профессия педагог имеет огромное значение для нашей страны, для воспитания того поколения, которое придет на смену нам. Именно вы будете закладывать малышам первое познание о Родине, о добре, об уважении к старшим. Я уверен, что в этом педагогическом колледже и в тех других колледжах, которые есть на территории Приморского края, выпускают замечательных людей и педагогов», — приводит выступление Олега Кожемяко пресс-служба правительства края.