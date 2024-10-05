Во Владивостоке в День учителя вновь открылся педагогический колледж

В столице Приморья в День учителя состоялось официальное открытие Владивостокского педагогического колледжа. Торжественная церемония прошла 5 октября с участием руководства города и края. Первый выпуск вновь открывшегося педколледжа состоится в 2025 году, сообщает ИА PrimaMedia.
Губернатор поздравил будущих и действующих педагогов с их профессиональным праздником, подчеркнув, что в крае делается многое для поддержки и развития образования, закрепления кадров, укрепления авторитета педагогов, наставников.
«Профессия педагог имеет огромное значение для нашей страны, для воспитания того поколения, которое придет на смену нам. Именно вы будете закладывать малышам первое познание о Родине, о добре, об уважении к старшим. Я уверен, что в этом педагогическом колледже и в тех других колледжах, которые есть на территории Приморского края, выпускают замечательных людей и педагогов», — приводит выступление Олега Кожемяко пресс-служба правительства края.
Министр профессионального образования и занятости населения региона Сергей Дубовицкий заметил, что в этот торжественный день в новом педагогическом колледже запускается профориентационный проект «Аттестат + профессия».
«Благодаря доброму сердцу, мудрости, вдумчивости воспитателя ребенок обретает тягу к знаниям. Очень хочется, чтобы вы вышли отсюда по-настоящему неравнодушными к своему делу и любили детей, — обратился Константин Шестаков к студентам. — И обязательно понимали, как сделать так, чтобы каждый ребенок загорелся желанием учиться и полюбил бы знания».
Владивостокский педагогический колледж — старейшее учебное заведение Приморского края. Он был образован в 1930 году как Владивостокский педагогический техникум, в 1937 году преобразован в педагогическое училище, в 1994 году — во Владивостокский педагогический колледж № 1.
В 2004 году вошел в состав ДВГТУ как структурное подразделение «Педагогический колледж ДВГТУ».
В связи с реорганизацией ДВГТУ, осуществленной путем присоединения к ДВФУ, Педагогический колледж прекратил свое существование, он был переименован в Профессиональный колледж ДВФУ.
Сейчас педагогический колледж возродился, вернув свое первоначальное название и предназначение. Директором Владивостокского педагогического колледжа стала Светлана Матвейчук.
В настоящее время в нем обучается 367 человек. Первый выпуск состоится в 2025 году, закончат колледж 72 человека.