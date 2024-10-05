ГАИ предупреждает об опасности мокрых дорог

При такой погоде увеличивается тормозной путь, а поэтому нужно выбирать более безопасную скорость.
ГАИ также советует пешеходам и велосипедистам надеть яркую одежду с фликерами: особенно в темное время суток. Дорожная милиция напомнила, что сейчас темнеет раньше, чем летом и в начале осени.
В это время возрастает риск ДТП. Если происшествия все же избежать не удалось, нужно обозначить место, где оно произошло, и, по возможности, находиться за пределами проезжей части.
Осенние дожди образуют на дорогах крупные лужи. ГАИ советует их объезжать, потому что из-за воды может быть не видна глубокая яма. Также вода создает эффект аквапланирования и машина теряет управление.
Упавшие листья тоже представляют опасность — намокая, они создают скользкую поверхность. Также они могут забивать воздуховоды и место под «дворниками», ухудшая обзор.
На видимость негативно влияют и туманы, которые также возможны осенью.