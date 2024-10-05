Олбани
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ предупреждает об опасности мокрых дорог

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Дождь напрямую влияет на маневренность и управляемость транспортных средств, сообщает минская Гоставтоинспекция.

Источник: Sputnik.by

При такой погоде увеличивается тормозной путь, а поэтому нужно выбирать более безопасную скорость.

ГАИ также советует пешеходам и велосипедистам надеть яркую одежду с фликерами: особенно в темное время суток. Дорожная милиция напомнила, что сейчас темнеет раньше, чем летом и в начале осени.

В это время возрастает риск ДТП. Если происшествия все же избежать не удалось, нужно обозначить место, где оно произошло, и, по возможности, находиться за пределами проезжей части.

Осенние дожди образуют на дорогах крупные лужи. ГАИ советует их объезжать, потому что из-за воды может быть не видна глубокая яма. Также вода создает эффект аквапланирования и машина теряет управление.

Упавшие листья тоже представляют опасность — намокая, они создают скользкую поверхность. Также они могут забивать воздуховоды и место под «дворниками», ухудшая обзор.

На видимость негативно влияют и туманы, которые также возможны осенью.