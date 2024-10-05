Путь добра: Как сельский учитель истории вместе с учениками готовит тушенку, печет пряники и вяжет носки для бойцов СВО

Ирина Владимировна признается, что с началом специальной военной операции не находила себе места. Ведь многие ребята из Самарского, ее выпускники, отправились защищать Родину. И за каждого из них женщина переживала и переживает, как за своих родных людей. Хотела хоть чем-то помочь парням. Но взять в руки оружие и стать с ребятами плечом к плечу директору никто бы, кончено, не позволил. А вот собрать посылку с гуманитарной помощью — вполне по силам.