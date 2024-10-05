Путь добра: Как сельский учитель истории вместе с учениками готовит тушенку, печет пряники и вяжет носки для бойцов СВО

День учителя, пожалуй, один из самых трогательных государственных праздников. И 5 октября каждый из педагогов получает цветы и слышит искреннее «Спасибо!» за свою работу. Ведь для многих люди именно этой профессии дают путевку в жизнь.
— Труд педагога — нелегкий. И это, наверное, знают все, — признается учитель истории и обществознания, директор школы № 4 в селе Самарском Азовского района Ирина Пивненко.
И Ирина Владимировна знает о чем говорит: в школе она трудится уже 38 лет.
«В ДЕТСТВЕ ИГРАЛА ТОЛЬКО В ШКОЛУ».
Большую часть своей жизни Ирина Пивненко посвятила детям и школе. Говорит, что в ее семье раньше не было учителей. А с педагогикой решила связать свою жизнь потому, что восхищалась своей первой учительницей и хотела быть в чем-то похожей на нее.
— Да и в детстве я все время играла только в школу. Поэтому после десятого класса сомнений, в какой вуз поступать, не было: только в педагогический! А специальность выбрала «учитель истории».
После университета юный педагог сразу пошла работать в сельскую школу. И с тех пор с этой дороги не сворачивала. Кстати, супруг Ирины Владимировны — тоже учитель, как сын, дочь и невестка.
— Так что теперь у нас педагогическая семья, — улыбается собеседница.
Ирина Владимировна признается, что с началом специальной военной операции не находила себе места. Ведь многие ребята из Самарского, ее выпускники, отправились защищать Родину. И за каждого из них женщина переживала и переживает, как за своих родных людей. Хотела хоть чем-то помочь парням. Но взять в руки оружие и стать с ребятами плечом к плечу директору никто бы, кончено, не позволил. А вот собрать посылку с гуманитарной помощью — вполне по силам.
8 ТОНН ПОМОЩИ ОТ ДУШИ.
Своим желанием педагог поделилась с коллегами. Учителя с воодушевлением отнеслись к идее и тоже вызвались помочь бойцам. Вскоре по-сарафанному радио об этом узнали ученики и их родители. Что тут началось! Чуть ли каждая семья заявила, что не останется в стороне. Надо сказать, что школа хоть и сельская, но маленькой ее точно не назовешь. В ней получают образование примерно 800 ребят.
С этого учителя и ребята начали свой путь добра. Почти каждый месяц от школы на линию боевого соприкосновения отправляется «ГАЗель». В ней — медикаменты и теплые вещи, в том числе — связанные детьми и родителями носки и свитера.
Иногда школьники и учителя радуют солдат домашними имбирными пряниками, а еще — тушенкой, сделанной своими руками. Как-то педагоги с родителями даже всю ночь напролет пекли пирожки для своих солдат: нужно было успеть к отправке «ГАЗели» за ленточку.
По словам директора, за все время, что идет спецоперация, от сельской школы на Донбасс передали тонн восемь груза, не меньше.
«КТО, ЕСЛИ НЕ Я?».
Ирина Владимировна говорит, что вся гуманитарная помощь идет к парням из их района. Многие бойцы — выпускники четвертой школы, а у некоторых директор не только вела предметы, но и была классным руководителем.
— Один из моих выпускников, который сегодня защищает Родину, в каждый свой отпуск ненадолго приходит в школу. Мы с ним вначале смотрим друг на друга, потом обнимаемся, и я задаю один и тот же вопрос: «Еще пойдешь в зону СВО?».
Ответ бойца тоже всегда один и тот же:
— Да, Ирина Владимировна. Кто, если не я?
Учитель с 38-летним стажем говорит, что гордится каждым из своих выпускников. И не только теми, кто сегодня защищает Родину.
— Вот нет ни одного из моих учеников, за кого бы было стыдно или кто не оправдал бы надежд. А это значит, что мы все делаем правильно!