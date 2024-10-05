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Путь добра: Как сельский учитель истории вместе с учениками готовит тушенку, печет пряники и вяжет носки для бойцов СВО

В школе под Ростовом учителя и родители всю ночь пекли пирожки для бойцов спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

День учителя, пожалуй, один из самых трогательных государственных праздников. И 5 октября каждый из педагогов получает цветы и слышит искреннее «Спасибо!» за свою работу. Ведь для многих люди именно этой профессии дают путевку в жизнь.

— Труд педагога — нелегкий. И это, наверное, знают все, — признается учитель истории и обществознания, директор школы № 4 в селе Самарском Азовского района Ирина Пивненко.

И Ирина Владимировна знает о чем говорит: в школе она трудится уже 38 лет.

Директор школы гордится всеми своими выпускниками. Фото: из личного архива героини публикации

«В ДЕТСТВЕ ИГРАЛА ТОЛЬКО В ШКОЛУ».

Большую часть своей жизни Ирина Пивненко посвятила детям и школе. Говорит, что в ее семье раньше не было учителей. А с педагогикой решила связать свою жизнь потому, что восхищалась своей первой учительницей и хотела быть в чем-то похожей на нее.

— Да и в детстве я все время играла только в школу. Поэтому после десятого класса сомнений, в какой вуз поступать, не было: только в педагогический! А специальность выбрала «учитель истории».

После университета юный педагог сразу пошла работать в сельскую школу. И с тех пор с этой дороги не сворачивала. Кстати, супруг Ирины Владимировны — тоже учитель, как сын, дочь и невестка.

— Так что теперь у нас педагогическая семья, — улыбается собеседница.

Ирина Владимировна признается, что с началом специальной военной операции не находила себе места. Ведь многие ребята из Самарского, ее выпускники, отправились защищать Родину. И за каждого из них женщина переживала и переживает, как за своих родных людей. Хотела хоть чем-то помочь парням. Но взять в руки оружие и стать с ребятами плечом к плечу директору никто бы, кончено, не позволил. А вот собрать посылку с гуманитарной помощью — вполне по силам.

Бойцы не забывают благодарить школьников и учителей и часто присылают им свои фото и видео. Фото: скриншот с видео, предоставленного главой Самарского сельского поселения Валерием Дреером

8 ТОНН ПОМОЩИ ОТ ДУШИ.

Своим желанием педагог поделилась с коллегами. Учителя с воодушевлением отнеслись к идее и тоже вызвались помочь бойцам. Вскоре по-сарафанному радио об этом узнали ученики и их родители. Что тут началось! Чуть ли каждая семья заявила, что не останется в стороне. Надо сказать, что школа хоть и сельская, но маленькой ее точно не назовешь. В ней получают образование примерно 800 ребят.

С этого учителя и ребята начали свой путь добра. Почти каждый месяц от школы на линию боевого соприкосновения отправляется «ГАЗель». В ней — медикаменты и теплые вещи, в том числе — связанные детьми и родителями носки и свитера.

Иногда школьники и учителя радуют солдат домашними имбирными пряниками, а еще — тушенкой, сделанной своими руками. Как-то педагоги с родителями даже всю ночь напролет пекли пирожки для своих солдат: нужно было успеть к отправке «ГАЗели» за ленточку.

По словам директора, за все время, что идет спецоперация, от сельской школы на Донбасс передали тонн восемь груза, не меньше.

Ирина Владимировна работает в школе уже 38 лет. Фото: из личного архива героини публикации

«КТО, ЕСЛИ НЕ Я?».

Ирина Владимировна говорит, что вся гуманитарная помощь идет к парням из их района. Многие бойцы — выпускники четвертой школы, а у некоторых директор не только вела предметы, но и была классным руководителем.

— Один из моих выпускников, который сегодня защищает Родину, в каждый свой отпуск ненадолго приходит в школу. Мы с ним вначале смотрим друг на друга, потом обнимаемся, и я задаю один и тот же вопрос: «Еще пойдешь в зону СВО?».

Ответ бойца тоже всегда один и тот же:

— Да, Ирина Владимировна. Кто, если не я?

Учитель с 38-летним стажем говорит, что гордится каждым из своих выпускников. И не только теми, кто сегодня защищает Родину.

— Вот нет ни одного из моих учеников, за кого бы было стыдно или кто не оправдал бы надежд. А это значит, что мы все делаем правильно!