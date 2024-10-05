В Минске появится пересадка на четвертую линию метро: узнали подробности

На данный момент неизвестно размещение станции непосредственно под землей, однако расстояние между «Михалово» и «Проспект Дзержинского», как это видно из чертежа, составляет примерно 250 м. Предположительно, протяженность пешеходного перехода между станциями будет либо столько же, либо даже больше.