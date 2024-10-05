В Минске появится пересадка на четвертую линию метро: узнали подробности

В Минске появится пересадка на четвертую линию метро. Это стало известно из градостроительного проекта на сайте «Минскградо».
Будущая станция четвертой линии, согласно чертежу, будет иметь название «Проспект Дзержинского». Она станет пересадочной со станции «Михалово». На плане также показано точное место расположения. Станция планируемой четвертой линии столичного метро будет построена на улице Уманская.
На данный момент неизвестно размещение станции непосредственно под землей, однако расстояние между «Михалово» и «Проспект Дзержинского», как это видно из чертежа, составляет примерно 250 м. Предположительно, протяженность пешеходного перехода между станциями будет либо столько же, либо даже больше.