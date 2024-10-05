Метрополитен показал второй поезд для Зеленолужской линии, приехавший из России

В сообщении сказано, что 3 октября 2024 года в Минск с завода АО «Метровагонмаш» (МВМ) из России приехал второй поезд «Минск 2024», предназначенный для Зеленолужской линии метро. Сказано, что поставка осуществляется в плановом порядке согласно заключенному ранее договору на изготовление 28 вагонов для минского метро. Уточняется, что они будут сформированы в семь четырехвагонных составов.