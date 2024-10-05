Метрополитен показал второй поезд для Зеленолужской линии, приехавший из России. Подробности рассказали в пресс-службе минского метрополитена.
В сообщении сказано, что 3 октября 2024 года в Минск с завода АО «Метровагонмаш» (МВМ) из России приехал второй поезд «Минск 2024», предназначенный для Зеленолужской линии метро. Сказано, что поставка осуществляется в плановом порядке согласно заключенному ранее договору на изготовление 28 вагонов для минского метро. Уточняется, что они будут сформированы в семь четырехвагонных составов.
В пресс-службе отметили, что сейчас в минском метро завершаются пуско-наладочные работы, а также производится обкатка на второй и третьей линиях первого поезда «Минск 2024», которые приехал из России в конце июля 2024 года. Кроме того, проводится обучение машинистов по управлению новым инновационным составом.
Подробнее о поездах из России, предназначенных для Зеленолужской линии метро можно почитать здесь.
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