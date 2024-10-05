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Какой приморский пейзаж назвали самым красивым в России?

Приморские фотографы победили в международном фотоконкурсе «Самая красивая страна».

Источник: Freepik

Сразу три фотографа из Приморья стали победителями международного конкурса «Самая красивая страна». Его проводило Русское географическое общество уже в десятый раз.

Всего призы получили 11 победителей в основных номинациях. Ещё столько же удостоены специальных призов конкурса фотографий.

Работа приморского фотохудожника Виталия Беркова победила в номинации «Самые красивые обои для рабочего стола». Художник заснял гору Голая на границе Дальнегорского и Кавалеровского района в предрассветной дымке. Свою работу, которую авторитетное жюри назвало лучшей, автор назвал «Пробуждение».

На зимнем снимке приморские сопки в снегу похожи на морские волны, а снеговые шапки напоминают буруны пены неспокойного моря.

Всего в финал конкурса Русского географического общества вышли работы сразу пяти приморских фотографов.

Сразу пять фотографов из Приморья вышли в финал. Это снимок Антона Комлева с изображением острова Аскольда, фото Юрия Смитюка «Белухи в полынье», фото Андрея Шпатака «Гигантский осьминог Дофлейна и дайвер» и работа Сергея Чумакова «Соперники». Но победить удалось только Виталию Беркову.

Специального приза «Заповедная Россия» удостоен фотограф из Покровки Игорь Жабский.

Ещё одним снимком из Приморского края, удостоенным такого же приза, стал «Пятнистый странник. Дальневосточный леопард». Фотохудожник из Санкт-Петербурга Игорь Метельский сумел снять редкого хищника в заказнике Полтавском.

Жюри Х Международного фотоконкурса «Самая красивая страна» наградило специальным призом владивостокского фотографа Юрия Смитюка. Среди всех победителей за десять лет специалисты выбрал трёх авторов, которые показали наибольшую фотографическую активность и самый высокий художественный уровень работ. Кроме Смитюка, наградили Светлану Иваненко из Москвы и Федора Лашкова из Белгородской области. В качестве приза они получат возможность отправиться в 2025 году в экспедицию РГО в Арктику.

За 10 лет на конкурс поступило более 730 тысяч работ от 110 тысяч. участников. Им может стать как профессиональный фотограф, так и любитель. Место жительства, гражданство и возраст участников не имеют значения.

искусство