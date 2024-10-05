Какой приморский пейзаж назвали самым красивым в России?

Жюри Х Международного фотоконкурса «Самая красивая страна» наградило специальным призом владивостокского фотографа Юрия Смитюка. Среди всех победителей за десять лет специалисты выбрал трёх авторов, которые показали наибольшую фотографическую активность и самый высокий художественный уровень работ. Кроме Смитюка, наградили Светлану Иваненко из Москвы и Федора Лашкова из Белгородской области. В качестве приза они получат возможность отправиться в 2025 году в экспедицию РГО в Арктику.