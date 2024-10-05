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Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости Крым. Жители Белогорска и села Александровка в Белогорском районе Крыма в субботу остались без электроэнергии из-за аварии на сетях «Крымэнерго». Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

Источник: РИА "Новости"

«Обесточено 42 трансформаторных подстанции, 1680 точек поставок. Без света остаются 3882 жителей. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам», — написал он в Telegram.

По данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. В текущем году заменили уже 150 подстанций. Всего же до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей. А в первом квартале 2025 года обновят еще 50 трансформаторных подстанций за счет республиканского бюджета.

ЖКХ