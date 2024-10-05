Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии

По данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. В текущем году заменили уже 150 подстанций. Всего же до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей. А в первом квартале 2025 года обновят еще 50 трансформаторных подстанций за счет республиканского бюджета.