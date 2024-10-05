Германия стала страной-донором Омской области

На первом месте — Индия, пополнившая Омскую область на 81 жителя. На втором месте по прибывшим с показателем в +26 оказался Таджикистан. На 95 выбывших пришелся 121 прибывший человек в Омскую область. На третьем месте — Германия. С января по июль туда уехали 99 человек, за тот же срок из ФРГ в Омскую область перебралось 110 человек. Данные положительной динамики в +11 человек поставили Германию на второе место в списке «доноров» человеческого капитала в сибирский регион.