Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия стала страной-донором Омской области

Омскстат предоставил показатели миграции населения из Омской области с января по июль 2024 года.

Источник: SuperOmsk.ru

Заявляется, что за 7 месяцев регион покинули 10,1 тыс. человек. Около 8,5 тыс. из них сменили российский регион проживания, а оставшиеся 1,6 тыс. покинули пределы страны.

Несмотря на общую убыль, в списке можно заметить 5 стран, чьи людские ресурсы обеспечили региону прирост населения.

На первом месте — Индия, пополнившая Омскую область на 81 жителя. На втором месте по прибывшим с показателем в +26 оказался Таджикистан. На 95 выбывших пришелся 121 прибывший человек в Омскую область. На третьем месте — Германия. С января по июль туда уехали 99 человек, за тот же срок из ФРГ в Омскую область перебралось 110 человек. Данные положительной динамики в +11 человек поставили Германию на второе место в списке «доноров» человеческого капитала в сибирский регион.

Китай и Вьетнам дали прирост по 1 человеку.

В лидерах по общей численности миграцонного потока оказался Казахстан. За отчетный период туда перебрались 957 человек. При этом за те же 7 месяцев из республики в Омскую область приехали 809 человек.