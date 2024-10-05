Германия стала страной-донором Омской области

Заявляется, что за 7 месяцев регион покинули 10,1 тыс. человек. Около 8,5 тыс. из них сменили российский регион проживания, а оставшиеся 1,6 тыс. покинули пределы страны.
Несмотря на общую убыль, в списке можно заметить 5 стран, чьи людские ресурсы обеспечили региону прирост населения.
На первом месте — Индия, пополнившая Омскую область на 81 жителя. На втором месте по прибывшим с показателем в +26 оказался Таджикистан. На 95 выбывших пришелся 121 прибывший человек в Омскую область. На третьем месте — Германия. С января по июль туда уехали 99 человек, за тот же срок из ФРГ в Омскую область перебралось 110 человек. Данные положительной динамики в +11 человек поставили Германию на второе место в списке «доноров» человеческого капитала в сибирский регион.
Китай и Вьетнам дали прирост по 1 человеку.
В лидерах по общей численности миграцонного потока оказался Казахстан. За отчетный период туда перебрались 957 человек. При этом за те же 7 месяцев из республики в Омскую область приехали 809 человек.