Отец двоих детей из Иркутской области героически погиб в зоне СВО

Уроженец Эхирит-Булагатского района Иркутской области героически погиб «за ленточкой» при выполнении боевого задания. Об этом сообщает мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.
Петр Логинов родился 24 сентября 1988 года в поселке Усть-Ордынский. Окончил школу, после поступил в ПТУ на газоэлектросварщика.
— Его мама говорит, что в этой профессии он зарекомендовал себя на «отлично», трудился на разных предприятиях поселка. Как многие сельские мужчины, работал в качестве тракториста, электрика, печника, — рассказывает Геннадий Осодоев.
Петр Викторович заключил контракт в июне 2023. Должен был отслужить три года. В зоне СВО был штурмовиком-гранатометчиком. Дома его ждали двое детей. Мужчина погиб, не дожив всего три дня до своего 36-летия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с героем СВО простились в Усть-Кутском районе.