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Глава Башкирии поздравил педагогов республики с Днем учителя

Праздник традиционно отмечается 5 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пятого октября отмечается День учителя. С профессиональным праздников педагогов поздравил глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что их труд важен и играет большую роль в формировании личности и подготовке будущих специалистов.

Хабиров выразил уверенность, что без образования невозможно воспитать достойное поколение и обеспечить процветание страны.

Глава Башкирии пожелал учителям здоровья, энергии и успехов. В свою очередь, он пообещал оказывать поддержку педагогическому обществу.

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