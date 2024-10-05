Глава Башкирии поздравил педагогов республики с Днем учителя

В Башкирии пятого октября отмечается День учителя. С профессиональным праздников педагогов поздравил глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что их труд важен и играет большую роль в формировании личности и подготовке будущих специалистов.
Хабиров выразил уверенность, что без образования невозможно воспитать достойное поколение и обеспечить процветание страны.
Глава Башкирии пожелал учителям здоровья, энергии и успехов. В свою очередь, он пообещал оказывать поддержку педагогическому обществу.
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