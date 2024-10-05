Ушла из жизни известная певица Гульнара Сикымбаева

«Дорогая тетя Гульнара. Несмотря на то, что мы были из одного аула, нам так и не удалось встретиться. Я много раз разговаривал с вами по телефону, брал интервью. Вы были очень ярким, светлым, чудесным человеком. Вы часто с грустью вспоминали свою рано ушедшую из жизни маму. А теперь сами отправились к ней».