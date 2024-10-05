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Ушла из жизни известная певица Гульнара Сикымбаева

Скончалась заслуженная артистка РК, певица казахской эстрады Гульнара Сикымбаева, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

О смерти певицы Гульнары Сикымбаевой на своей странице в Facebook сообщил журналист Оралхан Дәуіт.

«Дорогая тетя Гульнара. Несмотря на то, что мы были из одного аула, нам так и не удалось встретиться. Я много раз разговаривал с вами по телефону, брал интервью. Вы были очень ярким, светлым, чудесным человеком. Вы часто с грустью вспоминали свою рано ушедшую из жизни маму. А теперь сами отправились к ней».

написал Оралхан Дәуіт.

Он добавил, что похороны Гульнары Сикымбаевой пройдут 6 октября в селе Жамбыл Толебийского района Туркестанской области.