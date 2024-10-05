Почти 50 000 омичей приняли участие в общегородском субботнике

Сегодня, 5 октября, в Омске прошёл традиционный общегородской субботник. Как рассказал мэр Сергей Шелест, на уборку вышли более 49 000 омичей, среди которых и неравнодушные жители города, и сотрудники различных ведомств, и коллективы предприятий. Омичи собрали около 1 300 куб. м. мусора, а также посадили 310 деревьев и 295 кустарников.
Отметим, что всего в период с 9 сентября, когда стартовал месячник чистоты, было собрано 3 150 куб. м. различных отходов, высажено 1 124 дерева и 1 290 кустарников.
Глава города сообщил, что осенние посадки будут продолжены, об этом заботятся муниципальные агрономы. Также Сергей Шелест поблагодарил за своевременную уборку мешков с мусором управление дорожного хозяйства и благоустройства, а за оперативный вывоз — оператора «Магнит».
«И отдельное спасибо всем неравнодушным жителям, коллективам предприятий, социальных учреждений, сотрудникам администрации и правительства региона», — подчеркнул градоначальник.