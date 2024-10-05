Почти 50 000 омичей приняли участие в общегородском субботнике

Сегодня, 5 октября, в Омске прошёл традиционный общегородской субботник. Как рассказал мэр Сергей Шелест, на уборку вышли более 49 000 омичей, среди которых и неравнодушные жители города, и сотрудники различных ведомств, и коллективы предприятий. Омичи собрали около 1 300 куб. м. мусора, а также посадили 310 деревьев и 295 кустарников.