«Амурские тигрицы» из Хабаровска начали второй тур с поражения

После хоть и успешного, но временами настораживающего домашнего первого тура, в котором «тигрицы» показали и характер, и волю к победе, команда отправилась в Южно-Сахалинск, на домашнюю площадку «Сахалина», с которым так и не сыграли в Хабаровске. Впрочем, с ним «тигрицы» не сыграют и здесь.
Во втором туре у хабаровской команды двое соперников, и оба достаточно серьезные — это «Корабелка», в планах у которой повышение в классе, из Санкт-Петербурга и «Локомотив-2» из Калининграда. Северяне и самая западная команда страны в первом туре играли между собой, провели два матча, в которых сильнее оказались волейболистки из культурной столицы России. Обе встречи они выиграли со счетом 3:0, и это у команды, дважды становившейся бронзовым призером Высшей лиги «А».
Собственно, первыми, с кем сразились хабаровчанки, были девушки именно из Санкт-Петербурга. К сожалению, «Корабелка» находилась явно в лучшей форме, чем «Амурские тигрицы», первую партию «тигрицы» проиграли, как и вторую и третью. Номинальные гости выиграли со счетом 3:0. Радует только то, что к каждому последующему сету хабаровчанки выглядели всё лучше и лучше, но недостаточно хорошо, чтобы выиграть хотя бы одну партию.
«Санкт-Петербургская “Корабелка” пока оказалась сильнее. “Амурские тигрицы” уступили команде из Санкт-Петербурга в первом матче 2 тура со счётом 0:3 (12:25, 17:25 и 20:25). С каждой партией наша команда действовала более уверенно, но этого не хватило для победы. Чемпион прошлого сезона сегодня нам не покорился. Тем не менее, для “Тигриц” такие матчи — это новый опыт, который сделает нас сильнее! Сезон длинный, и всё ещё у нас впереди», — отметили после игры в хабаровском клубе.
«Мы играли против сильной и слаженной команды, опыт и сыгранность дали им навязать свою игру. Мы допускали большое количество ошибок, в нужные моменты не рисковали. Соперник и правда сильный, но это не значит, что не стоит бороться за победу. Следующую встречу с “Корабелкой” мы постараемся провести на максимуме. Я считаю, что с такими соперниками намного интереснее играть и показывать свои возможности», — прокомментировала матч Вероника Стасилевич, диагональная ВК «Амурских тигриц».
Следующий матч «Амурские тигрицы» проведут уже завтра с новым соперником — калининградским «Локомотивом-2», фарм-клубом «Локомотива», играющего в Суперлиге. Сразу после «тигриц» «Локо-2» уступил хозяйкам площадки, тоже со счетом 0:3. Включаем трансляцию и поддерживаем девчонок.
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