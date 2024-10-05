«Амурские тигрицы» из Хабаровска начали второй тур с поражения

«Санкт-Петербургская “Корабелка” пока оказалась сильнее. “Амурские тигрицы” уступили команде из Санкт-Петербурга в первом матче 2 тура со счётом 0:3 (12:25, 17:25 и 20:25). С каждой партией наша команда действовала более уверенно, но этого не хватило для победы. Чемпион прошлого сезона сегодня нам не покорился. Тем не менее, для “Тигриц” такие матчи — это новый опыт, который сделает нас сильнее! Сезон длинный, и всё ещё у нас впереди», — отметили после игры в хабаровском клубе.