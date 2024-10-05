В некоторых домах Свердловского округа в Иркутске отключили свет

Отключение света в Свердловском районе Иркутска 5 октября 2024 началось в 15:08. Электричество пропало из-за нарушения работы сети. Об этом сообщает телеграмм-канал «Свет 38».
— Под отключение попала часть домов на улицах Сергеева, Юрия Тена. Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения, — уточнуют в телеграмм-канале.
Специалисты обещают устранить все неполадки к 19:00 по местному времени. Вот почему произошло отключение света в Свердловском округе Иркутска 5 октября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо собаки напали на трех школьников. Им понадобилась помощь врачей. Правоохранители завели уголовное дело, сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего.