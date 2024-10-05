Центр генных дерматозов принимает пациентов с редкими заболеваниями в Хабаровске

«Это совместный проект министерства здравоохранения края и Благотворительного фонда “Дети-бабочки”. Ранее маленьким пациентам и их родителям приходилось ожидать госпитализации в федеральных центрах. Там они проводили в среднем до двух недель. Теперь аналогичные медицинские услуги доступны в хабаровском Центре генных дерматозов. Здесь пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями кожи могут централизованно наблюдаться и получать всю необходимую помощь. Для этого в первом полугодии обучение и повышение квалификации прошли четыре дерматолога», — рассказали в краевом минздраве.