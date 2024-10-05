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Центр генных дерматозов принимает пациентов с редкими заболеваниями в Хабаровске

Почти 100 детей получили помощь за три месяца работы учреждения.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске открылся Центр генных дерматозов. Дети с редкими кожными заболеваниями получают помощь по месту жительства. Больше нет необходимости ехать в Москву или Санкт-Петербург. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Это пятый такой центр в стране. За три месяца лечения помощь получили почти 100 детей: 74 с атопическим дерматитом, 21 с псориазом и двое с редким буллезным эпидермолизом.

«Это совместный проект министерства здравоохранения края и Благотворительного фонда “Дети-бабочки”. Ранее маленьким пациентам и их родителям приходилось ожидать госпитализации в федеральных центрах. Там они проводили в среднем до двух недель. Теперь аналогичные медицинские услуги доступны в хабаровском Центре генных дерматозов. Здесь пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями кожи могут централизованно наблюдаться и получать всю необходимую помощь. Для этого в первом полугодии обучение и повышение квалификации прошли четыре дерматолога», — рассказали в краевом минздраве.

В Хабаровском крае почти 10 тысяч детей с дерматозами, среди которых 64 пациента с редкими генными дерматозами, такими как ихтиоз и буллезный эпидермолиз. В центре разработан эффективный порядок лечения этих заболеваний. Внедрена система учета пациентов, прогнозируются потребности в лекарствах и перевязочных материалах. В тяжелых случаях организовано взаимодействие с другими медицинскими организациями для быстрого обследования.

Специалисты выстраивают индивидуальный подход к каждому ребенку и проводят телемедицинские консультации с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Все лечение проходит в рамках программы ОМС. Центр также предоставляет консультативную помощь врачам других специальностей по ведению пациентов с кожными заболеваниями.

здоровье