Центр генных дерматозов принимает пациентов с редкими заболеваниями в Хабаровске

В Хабаровске открылся Центр генных дерматозов. Дети с редкими кожными заболеваниями получают помощь по месту жительства. Больше нет необходимости ехать в Москву или Санкт-Петербург. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Это пятый такой центр в стране. За три месяца лечения помощь получили почти 100 детей: 74 с атопическим дерматитом, 21 с псориазом и двое с редким буллезным эпидермолизом.
«Это совместный проект министерства здравоохранения края и Благотворительного фонда “Дети-бабочки”. Ранее маленьким пациентам и их родителям приходилось ожидать госпитализации в федеральных центрах. Там они проводили в среднем до двух недель. Теперь аналогичные медицинские услуги доступны в хабаровском Центре генных дерматозов. Здесь пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями кожи могут централизованно наблюдаться и получать всю необходимую помощь. Для этого в первом полугодии обучение и повышение квалификации прошли четыре дерматолога», — рассказали в краевом минздраве.
Специалисты выстраивают индивидуальный подход к каждому ребенку и проводят телемедицинские консультации с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Все лечение проходит в рамках программы ОМС. Центр также предоставляет консультативную помощь врачам других специальностей по ведению пациентов с кожными заболеваниями.