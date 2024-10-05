Почему молодежь в России теряет зрение и можно ли остановить этот процесс

В Индии разработали капли для глаз, которые, как обещают создатели, помогут скорректировать зрение и вылечить дальнозоркость. Ожидается, что вскоре их можно будет приобрести в аптеках Индии, а затем и в России. Что известно об этих каплях, почему они могут лечить только дальнозоркость и способно ли это средство заменить операцию, как утверждают создатели, — в материале «ВМ».