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В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на предстоящий зимний период

Текущие выходные в столице Сибири были достаточно теплыми: солнце и отсутствие осадков.

Сейчас в Олбани: +14° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +13°
Источник: Агентство «Москва»

Большинство жителей региона задаются вопросом: «Какой же будет зима?».

Издание Сиб.фм со ссылкой на Гидрометцентр публикует прогноз погоды на предстоящую зиму.

Так, в декабре в мегаполисе ожидаются отклонения в сторону более теплой погоды. При этом вероятность поднятия температуры выше обычного на 60%.

Январь в городе, по прогнозам синоптиков, будет соответствовать климатической норме со средней температурой −16℃. Однако в Иркутске, Братске и Красноярске обещают сильные холода.

Температура в феврале будет варьироваться в пределах нормы. Подобная ситуация будет наблюдаться в таких городах, как Иркутск, Кемерово, Барнаул, Красноярск и Омск.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что новосибирцев ждут последние теплые дни в октябре.