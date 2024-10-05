В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на предстоящий зимний период

Большинство жителей региона задаются вопросом: «Какой же будет зима?».
Издание Сиб.фм со ссылкой на Гидрометцентр публикует прогноз погоды на предстоящую зиму.
Так, в декабре в мегаполисе ожидаются отклонения в сторону более теплой погоды. При этом вероятность поднятия температуры выше обычного на 60%.
Январь в городе, по прогнозам синоптиков, будет соответствовать климатической норме со средней температурой −16℃. Однако в Иркутске, Братске и Красноярске обещают сильные холода.
Температура в феврале будет варьироваться в пределах нормы. Подобная ситуация будет наблюдаться в таких городах, как Иркутск, Кемерово, Барнаул, Красноярск и Омск.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что новосибирцев ждут последние теплые дни в октябре.