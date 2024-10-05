Крис Мартин из Coldplay сказал, что играть с Майклом Джей Фоксом было «нервно»

Фронтмен поп-рок-группы Coldplay Крис Мартин поделился с Джимми Фэллоном своими эмоциями по поводу выступления коллектива в качестве хедлайнера на фестивале «Гластонбери». Тогда к ним на сцене присоединился актер Майкл Джей Фокс.
С 1991 года Фокс борется с болезнью Паркинсона, поэтому он выступал в инвалидном кресле. Актер сыграл на гитаре вместе с Coldplay песню Humankind (2021). Он также задержался на сцене, чтобы послушать трогательный трек Fix You (2005).
Крис Мартин рассказал в интервью, что Майкл Джей Фокс в фильме «Назад в будущее» (1985) сильно повлиял на него и на то, чем он занимается сейчас.
Для меня так нервно играть с ним, потому что в тот момент я чувствовал себя семилетним мальчиком, находящемся на седьмом небе от счастья.
Крис Мартин.
фронтмен группы Coldplay.
Ранее Крис Мартин поделился музыкой, которую он сейчас слушает. Так в его плейлист вошли композиции от южнокорейского диджея Пегги Гу, брит-поп-коллектива The Verve, R&B-трио Destiny’s Child, хип-хоп-звезды Мисси Эллиотт, а также увертюра к оперетте Иоганна Штрауса «Летучая мышь» (1874).