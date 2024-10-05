Пожар случился в историческом здании в Мозыре

Как пишет Sputnik.by, по улице Рыжикова в Мозыре находится здание, которое было построено незадолго до начала Первой мировой войны. Изначально это был особняк. Позднее в здании находилась уездная больница. Также в нем располагались медицинские учреждения. Сказано, что с 2014 года здание не использовалось. В 2022 году его пытались продать через аукцион.