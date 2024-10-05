Пожар случился в историческом здании в Мозыре. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении сказано, что в пятницу, 4 октября, около 20.21 в МЧС поступила информация про случившийся пожар в неэксплуатируемом кирпичном здании, расположенном по улице Рыжикова в Мозыре. Отмечается, что огонь уничтожил 200 квадратных метров шиферной крыши здания. Говорится, что никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Как пишет Sputnik.by, по улице Рыжикова в Мозыре находится здание, которое было построено незадолго до начала Первой мировой войны. Изначально это был особняк. Позднее в здании находилась уездная больница. Также в нем располагались медицинские учреждения. Сказано, что с 2014 года здание не использовалось. В 2022 году его пытались продать через аукцион.
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