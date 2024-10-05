Омич создал приложение, которое показывает все неровности на дороге

19-летний омич Максим Кано создал приложение, способное сэкономить омичам деньги, время и даже спасти им жизни.
Мобильное приложение называется Safe Roads для Android-смартфонов. Название его в переводе на русский язык — «Безопасные дороги» — говорит само за себя.
Отслеживание качества дорожного полотна ведётся в режиме реального времени при помощи акселерометра. Местоположение дефектов определяется как местоположение пользователя в момент наезда на неровность при помощи GPS-датчика, встроенного в Android-смартфон. Информация с датчика собирается и отправляется на обработку, после чего на карте, расположенной на экране смартфона, устанавливается определённый маркер, обозначающий наличие неровности.
Такая карта действительно может помочь автолюбителям сохранить свой автомобиль и снизить количество аварий.