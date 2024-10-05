Молдова отмечает Национальный день вина

Как отмечают в Национальном бюро винограда и вина, в празднике примут участие 94 винодельни — это рекордное количество. К дегустации будут предложены вина нового урожая и «медалисты», получившие награды на международных конкурсах.
Праздничную программу в 11.00 откроет выступление официальной делегации. В 14.00 гости праздника смогут посетить «Школу виноделия», а с 16.00 всех, кто придет на центральную площадь Кишинева, чтобы попробовать вино и блюда национальной кухни, будут развлекать народные ансамбли, известные исполнители и диджеи.
В рамках Дня вина пройдет также ярмарка продукции народных мастеров и мастер-классы по изготовлению изделий традиционных для Молдовы ремесел.
Второй день праздника также начнется с награждения: призов и премий удостоятся участники конкурса «Золотая бочка».
Гостям Дней вина также будут предложены посещения самых известных в Молдове винодельческих предприятий: Cricova, Chateau Purcari, Mileștii Mici, Carlevana, Mimi, Chateau Vartely и других.
В связи с проведением праздника в центре Кишинева будет ограничено движение транспорта в периметре улиц Бэнулеску-Бодони и Пушкина, его перенаправят на прилегающие улицы.
Полиция обратилась к гражданам, приезжающим на мероприятие из других населенных пунктов, с рекомендацией парковать личные автомобили в специально отведенных для этого местах.