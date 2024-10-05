Молдова отмечает Национальный день вина

Праздничную программу в 11.00 откроет выступление официальной делегации. В 14.00 гости праздника смогут посетить «Школу виноделия», а с 16.00 всех, кто придет на центральную площадь Кишинева, чтобы попробовать вино и блюда национальной кухни, будут развлекать народные ансамбли, известные исполнители и диджеи.