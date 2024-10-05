Олбани
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова отмечает Национальный день вина

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. В Молдове открывается XXII Национальный день вина — основной праздник отечественных виноделов. Как и в предыдущие годы, он продлится два дня: 5 и 6 октября. Основные празднования проходят в Кишиневе на площади Великого Национального собрания.

Источник: Sputnik.md

Как отмечают в Национальном бюро винограда и вина, в празднике примут участие 94 винодельни — это рекордное количество. К дегустации будут предложены вина нового урожая и «медалисты», получившие награды на международных конкурсах.

Праздничную программу в 11.00 откроет выступление официальной делегации. В 14.00 гости праздника смогут посетить «Школу виноделия», а с 16.00 всех, кто придет на центральную площадь Кишинева, чтобы попробовать вино и блюда национальной кухни, будут развлекать народные ансамбли, известные исполнители и диджеи.

В рамках Дня вина пройдет также ярмарка продукции народных мастеров и мастер-классы по изготовлению изделий традиционных для Молдовы ремесел.

Второй день праздника также начнется с награждения: призов и премий удостоятся участники конкурса «Золотая бочка».

Гостям Дней вина также будут предложены посещения самых известных в Молдове винодельческих предприятий: Cricova, Chateau Purcari, Mileștii Mici, Carlevana, Mimi, Chateau Vartely и других.

В связи с проведением праздника в центре Кишинева будет ограничено движение транспорта в периметре улиц Бэнулеску-Бодони и Пушкина, его перенаправят на прилегающие улицы.

Полиция обратилась к гражданам, приезжающим на мероприятие из других населенных пунктов, с рекомендацией парковать личные автомобили в специально отведенных для этого местах.

туризм и отдых