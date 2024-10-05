Омич пришёл на футбольный матч «Иртыша» в день своей свадьбы

Необычная история произошла на матче футбольного клуба «Иртыш», который состоялся сегодня, 5 октября, в Омске. На игру пришёл болельщик Егор, но этот день для него особенный — сегодня день его рождения и день свадьбы. На матч любимой команды омич пришёл уже в костюме, ведь сразу со стадиона он отправился в ЗАГС.