Омич пришёл на футбольный матч «Иртыша» в день своей свадьбы

Необычная история произошла на матче футбольного клуба «Иртыш», который состоялся сегодня, 5 октября, в Омске. На игру пришёл болельщик Егор, но этот день для него особенный — сегодня день его рождения и день свадьбы. На матч любимой команды омич пришёл уже в костюме, ведь сразу со стадиона он отправился в ЗАГС.
«Я сегодня не мог пропустить домашний матч, потому что “Иртыш” — это всё, моя судьба», — поделился Егор.
Невеста Егора, пока он на стадионе, готовилась к предстоящему бракосочетанию. Сам же Егор, хоть и не мог досмотреть матч до конца, верил в команду. И команда сделала подарок столь преданному болельщику — футболисты омского «Иртыша» одержали победу над «Машук-КМВ» со счётом 2:1.
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