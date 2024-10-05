Циклон принесёт в Омскую область похолодание и дожди в начале недели

В понедельник, 7 октября, из-за прохождения холодного атмосферного фронта местами также пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер усилится: его порывы будут достигать 15−20 м/с. Столбики термометров поползут вниз. Днём в понедельник будет лишь +8…+13. В ночные часы — от +2 до +7 градусов, местами — до −3 градусов.