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Циклон принесёт в Омскую область похолодание и дожди в начале недели

В Омской области в начале недели случится резкая смена погоды.

Сейчас в Олбани: +14° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +13°
Источник: Reuters

Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Сегодня, 5 октября, регион всё ещё будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления. Днём будет от +14 до +19 градусов, осадков не ожидается.

Такая же температура воздуха будет и в дневные часы 6 октября. Однако в воскресенье к Омской области приблизится циклон. Облачность увеличится, к концу дня по северо-западу региона пройдут небольшие дожди.

В понедельник, 7 октября, из-за прохождения холодного атмосферного фронта местами также пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер усилится: его порывы будут достигать 15−20 м/с. Столбики термометров поползут вниз. Днём в понедельник будет лишь +8…+13. В ночные часы — от +2 до +7 градусов, местами — до −3 градусов.

Напомним, что по предварительным прогнозам октябрь в Омской области будет теплее обычного.