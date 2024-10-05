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Самарцев призвали привиться до гриппа до начала зимы

Заблаговременная вакцинация позволит организму выработать достаточное количество антител и подготовиться к пиковому периоду заболеваний.

К основным симптомам гриппа относятся слабость, ломота в мышцах. Для гриппа не очень характерны першение, обильные выделения из горла, кашель с мокротой. Эти симптомы больше свойственны другим ОРВИ.

Лучшим периодом вакцинации от гриппа являются осенние месяцы, потому что с декабря уже начинается основной подъем заболеваний гриппом.

Вакцинация играет ключевую роль в защите нашего организма от различных инфекций. Она представляет собой специфическую профилактику, позволяющую организму укреплять иммунную систему и вырабатывать специальные защитные антитела для борьбы с вирусами, пишет Самара-КП.

здоровье