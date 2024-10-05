Семь человек отравились угарным газом под Копылем, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в субботу, 5 октября, около 03.00 спасателям поступила информация про госпитализацию с отправлением угарным газом семерых человек. В МЧС отметили, что отравление было получено по причине преждевременного закрытия задвижки дымохода печи в жилом доме, расположенном в деревне Подгорцы Копыльского района.
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