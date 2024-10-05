Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь человек отравились угарным газом под Копылем

МЧС сказало, что семь человек отравились угарным газом в Копыльском районе.

Источник: Комсомольская правда

Семь человек отравились угарным газом под Копылем, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в субботу, 5 октября, около 03.00 спасателям поступила информация про госпитализацию с отправлением угарным газом семерых человек. В МЧС отметили, что отравление было получено по причине преждевременного закрытия задвижки дымохода печи в жилом доме, расположенном в деревне Подгорцы Копыльского района.

Тем временем пожар случился в историческом здании в Мозыре.

Ранее в Минске женщина-водитель Peugeot врезалась в Hyundai, не уступив дорогу.

Кстати, мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.