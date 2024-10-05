Хабаровский музыкальный театр поддержала вся Россия

Предложения по организации гастрольных туров в поддержку Хабаровского краевого музыкального театра, где 3 октября случился сильный пожар, сделали 24 учреждения культуры со всей России. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», также театры заявили о готовности оказать своим коллегам по цеху любую творческую помощь. Среди выразивших слова поддержки также оказался Российский институт театрального искусства — ГИТИС.
Приглашения уже поступили от представителей Красноярского музыкального театра, Саратовского академического театра оперы и балета, Санкт-Петербургского музыкального театра имени Федора Шаляпина, Пушкинского музыкально-драматического театра, Ивановского музыкального театра, Иркутского областного музыкального театра имени Загурского, Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Карамболь».
Аналогичные предложения выразили представители Магнитогорского театра оперы и балета, Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье», Музыкального театра Кузбасса им. Боброва, Рязанского областного музыкального театра, Волгоградского музыкального театра, Самарского академического театра оперы и балета, Алтайского государственного музыкального театра, Ростовского государственного музыкального театра, Волгоградского государственного театра «Царицынская опера», Музыкального театра Республики Карелия, Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, Луганского академического музыкально-драматического театра имени М. Голубовича, Свердловской государственной детской филармонии и других учреждений культуры.
— Это показатель настоящей сплоченности сферы культуры страны, консолидации в непростое для Хабаровского краевого академического музыкального театра, да и в целом для региона, время. Такая поддержка имеет колоссальную значимость, — сказали в министерстве культуры Хабаровского края.
По информации пресс-службы регионального правительства, в настоящее время идет процесс организации деятельности театра в новых условиях, составляется гастрольная программа работы для творческого коллектива, формируется перечень подходящих для размещения творческого коллектива площадок. Рассматриваются возможности проведения гастролей не только за пределами региона, но и в районах края.