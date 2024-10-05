Хабаровский музыкальный театр поддержала вся Россия

По информации пресс-службы регионального правительства, в настоящее время идет процесс организации деятельности театра в новых условиях, составляется гастрольная программа работы для творческого коллектива, формируется перечень подходящих для размещения творческого коллектива площадок. Рассматриваются возможности проведения гастролей не только за пределами региона, но и в районах края.