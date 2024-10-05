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В Новосибирск приехал зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев

Он провел рабочую встречу с губернатором Андреем Травниковым.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирск приехал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев. В правительстве Новосибирской области сообщили об итогах рабочей встречи.

— Правительство со своей стороны поддерживает развитие агро-промышленного комплекса региона. В 2024 году на эти цели предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Но темпы доведения надо нарастить, — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Зампред поручил проконтролировать работу по поддержке сельского хозяйства в госпрограммах «Земля» и «Комплексное развитие сельских территорий». Вице-премьер отметил рост животноводства и работу по защите экологии.

— Единственная отрасль, которая минусует у нас — абсолютно по объективным причинам — это агропромышленный комплекс. К сожалению, погода второй год сибирских аграриев не очень радует. Конечно, мы оказываем максимальное соде.