В Новосибирск приехал зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев

В Новосибирск приехал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев. В правительстве Новосибирской области сообщили об итогах рабочей встречи.
— Правительство со своей стороны поддерживает развитие агро-промышленного комплекса региона. В 2024 году на эти цели предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Но темпы доведения надо нарастить, — подчеркнул Дмитрий Патрушев.
Зампред поручил проконтролировать работу по поддержке сельского хозяйства в госпрограммах «Земля» и «Комплексное развитие сельских территорий». Вице-премьер отметил рост животноводства и работу по защите экологии.
— Единственная отрасль, которая минусует у нас — абсолютно по объективным причинам — это агропромышленный комплекс. К сожалению, погода второй год сибирских аграриев не очень радует. Конечно, мы оказываем максимальное соде.