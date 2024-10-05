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В Челябинске продолжается масштабный ремонт трамвайных путей

Актуальными данными поделились в администрации столицы Южного Урала.

Актуальными данными поделились в администрации столицы Южного Урала. Так, в районе «Детского мира» полностью разобраны старые пути, сейчас в планах работ подготовка котлована под новые.

На Свердловском тракте и улице Черкасской закончена работа по укладке бетонных плит на переезде возле ТК КС. Началась подготовка к аналогичным работам в районе торгового комплекса «Лента».

На конечных остановках ЧМК, Чичерина, пересечении улицы Каслинской и проспекта Победы, а также в районе Теплотехнического института продолжаются работы по по автоматизации и подогреву стрелочных переводов. Дополнительно, на ЧМК и Теплотехе проводится термитная сварка стыков рельс.

На участке улицы Цвиллинга от улицы Тимирязева до проспекта Ленина выполняются работы по рихтовке и выправке рельс в районе Площади Революции.