В Челябинске продолжается масштабный ремонт трамвайных путей

На конечных остановках ЧМК, Чичерина, пересечении улицы Каслинской и проспекта Победы, а также в районе Теплотехнического института продолжаются работы по по автоматизации и подогреву стрелочных переводов. Дополнительно, на ЧМК и Теплотехе проводится термитная сварка стыков рельс.