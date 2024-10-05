В МАИ представят линейку двигателей для грузовых БПЛА и аэротакси

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Разработчики Передовой инженерной школы Московского авиационного института (МАИ) намерены в 2025 году представить новую линейку электродвигателей для крупных беспилотников. Новые силовые установки могут быть использованы в аппаратах массой до трех тонн, предназначенных для перевозки грузов и пассажиров, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Проект является частью работы по созданию широкой линейки двигателей для беспилотных летательных аппаратов различной массы, начиная от нескольких килограммов. Мы используем схожие конструктивные элементы, что позволит сократить стоимость готовых изделий при переходе на серийное производство. В перспективе это даст возможность обеспечить формирующийся рынок беспилотных летательных аппаратов отечественными электрическими силовыми установками», — заявил начальник лаборатории «Гибридные и электрические силовые установки» МАИ Николай Иванов, чьи слова приводятся в сообщении.
В настоящее время уже закончена работа над линейкой двигателей мощностью 1−10 кВт для аппаратов массой до 100 кг. Новые двигатели, расширяющие эту линейку, будут иметь мощность от 20 до 100 кВт. При этом более 95% материалов являются отечественными. Работа ведется совместно с российскими предприятиями-изготовителями, что позволяет адаптировать конструкторскую документацию под реальные требования производства.
«Проект включает в себя также регуляторы — это электронные устройства, управляющие работой двигателей. Это дает возможность более тонкого подбора параметров устройств для обеспечения наибольшей тяги. Кроме того, мы ведем анализ применимости в данных изделиях технологий 3D-печати. Ожидаем, что это позволит улучшить характеристики наших продуктов», — добавил Иванов.