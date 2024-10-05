В МАИ представят линейку двигателей для грузовых БПЛА и аэротакси

В настоящее время уже закончена работа над линейкой двигателей мощностью 1−10 кВт для аппаратов массой до 100 кг. Новые двигатели, расширяющие эту линейку, будут иметь мощность от 20 до 100 кВт. При этом более 95% материалов являются отечественными. Работа ведется совместно с российскими предприятиями-изготовителями, что позволяет адаптировать конструкторскую документацию под реальные требования производства.